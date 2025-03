Nasconde nei mobili e nel portafrutta l’hashish, arrestato 53enne di Trepuzzi

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un 53enne di Trepuzzi per detenzione di poco meno di 300 grammi di hashish destinati allo spaccio.

L’uomo, a seguito di un servizio di appostamento da parte dei poliziotti della Squadra mobile della Questura, è stato fermato nei pressi della propria abitazione mentre si intratteneva con un possibile cliente, giunto a bordo di un’auto pochi minuti prima.

Ai due è stata effettuata dapprima una perquisizione personale e sull’autovettura, che ha dato esito negativo e in seguito la ricerca si è estesa all’abitazione, sebbene il 53enne avesse tentato di eluderla mentendo sul suo reale domicilio.

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno avvertito un forte odore acre tipico della che, infatti, hanno rinvenuto in diversi punti della casa, in alcuni mobili, nel portafrutta e in camera da letto, per un totale di tre panetti e due tocchetti di sostanza resinosa di colore marrone riconducibile all’hashish, avvolti separatamente in cellophane, per un peso lordo di 294,7 grammi. Inoltre e stato trovato e sequestrato vario materiale atto al confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti, proseguiti presso gli uffici di “Viale Otranto”, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica, posto agli arresti domiciliari.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.