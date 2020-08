Dopo la perquisizione scoperto con cocaina e denaro, 54enne di Lecce finisce in carcere

Nella giornata di ieri, a Lecce, i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Antonio Errini nato a Monteroni 54 anni fa, ma residente a Lecce. L’uomo si dovrà difendere dalle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Errini, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 5,8 grammi di cocaina suddivida in 21 involucri di cellophane trasparente, la somma in contanti di 370 euro e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

La droga è stata avviata ad analisi di laboratorio.

I reperti sono stati assunti in carico e debitamente custoditi in attesa di essere depositati presso l’Ufficio corpi di Reato e libretto di deposito giudiziario.

Il 54enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola”, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.