Costruisce una serra artigianale e ci coltiva la marijuana, arrestato 56enne a Taviano

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, allo scopo di prevenire e reprimere i reati, con particolare attenzione a quelli inerenti il consumo, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle verifiche, a Taviano, i militari della Stazione locale hanno tratto in arresto, Valerio Garofalo, 56enne.

Nello specifico, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione in campagna dell’uomo, gli uomini della “Benemerita” hanno trovato 118 grammi di marijuana già essiccata; 2 involucri della stessa sostanza per un peso totale di 7 grammi; 16 piante di marijuana dell’altezza che variava dai 45 centimetri ai 2 metri, coltivate in un terreno adiacente, all’interno di una serra artigianale e 1 bilancino di precisione.

La droga, le coltivazioni e il dispositivo elettronico sono stati posti sotto sequestro.

Il 56enne, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

(Immagine di repertorio)