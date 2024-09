Aggredisce medico e una guardia giurata, 56enne di Galatina tratto in arresto

Nella giornata di ieri, M.S. 56enne di Galatina è stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato locale poiché ritenuto responsabile di minacce, resistenza e violenza a P.U., nonché, interruzione di pubblico servizio.

L’uomo era già gravato da numerosi precedenti penali e ritenuto persona socialmente pericolosa, tanto da esser già stato destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emessa dal Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo il 20 ottobre dello scorso anno.

Nella mattinata, dopo essersi presentato al Ser.D. del nosocomio di Galatina, ha minacciato il medico di turno al fine di ottenere una dose aggiuntiva di metadone. A fronte del rifiuto alla pretesa, si è scagliato contro il professionista e contro la guardia giurata addetta alla sicurezza in servizio presso l’Ospedale e il personale infermieristico intervenuti per placare le sue ire.

L’uomo ha terminato la sua azione violenta esclusivamente con il sopraggiungere della Polizia di Stato precedentemente allertata dal medico stesso.

Nella colluttazione sia il medico in turno che vigilante intervenuta per bloccare hanno riportato lesioni.

I poliziotti, una volta bloccato e posto in sicurezza, hanno sottoposto il 56enne alla misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.