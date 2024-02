Condannato per alcune truffe a Milano, si nasconde in un casolare a Frigole. Arrestato 60enne di Bari

È terminata nel Salento la fuga di un 60enne originario della provincia di Bari che, nella serata del 31 gennaio, è stato individuato e arrestato dai Carabinieri della Stazione di Lecce Principale.

L’uomo era da tempo ricercato poiché destinatario di un provvedimento di cattura affidato, ai militari del Reparto Operativo del Comando Provinciale dell’Arma di Milano, per una condanna definitiva di 11 mesi, in quanto responsabile di alcune truffe commesse nella città meneghina utilizzando piattaforme on line.

Di lui si erano perse le tracce ed era ricercato dal 19 settembre 2023.

È stato possibile individuarlo, grazie ad una serrata attività info-investigativa che gli uomini della “Benemerita” hanno avviato per il contrasto ai raggiri compiuti sfruttando il reddito di inclusione. Nel corso delle indagini i militari hanno passato al setaccio decine di domande di sussidio e in tale contesto hanno individuato il domicilio presso cui si nascondeva, un casolare a Frigole e così sono stati predisposti servizi di osservazione, controllo e pedinamento.

L’attività di polizia si è conclusa con l’irruzione all’interno dello stabile che ha consentito di sorprenderlo e bloccarlo il prevenuto.

Al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”.