Sorpreso a coltivare 25 piante di marijuana, per un 68enne scatta l’arresto

Nel corso degli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando provinciale di Lecce sono stati impegnati in una serie di servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati al contenimento della pandemia da covid-19, contrasto ai reati contro il patrimonio, detenzione produzione e traffico di sostanze stupefacenti, controllo delle persone sottoposte a limitazioni della libertà e alla circolazione stradale.

Nel corso delle verifiche i militari del Nor – Sezione Operativa della Compagnia di Casarano, a Ugento, all’esito di un prolungato servizio di osservazione svolto in Contrada Acquarelli, hanno arrestato in flagranza P.P., 68enne.

Nello specifico l’uomo è stato sorpreso a coltivare una piantagione di 25 piante di marijuana, dall’altezza variabile dagli 80 ai 160 cm.

La droga e il materiale utile alla coltivazione sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Una denuncia ad Alessano

ad Alessano i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tricase, hanno deferito in stato di libertà, B.L., 54enne, sottoposto agli arresti domiciliari e dotato di braccialetto elettronico.

Gli uomini della “Benemerita”, in seguito a un controllo alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare e personale dell’uomo, a seguito delle quali sono stati rinvenuti: una confezione in cellophane contenente.3,42 gr di marijuana; un cucchiaio contenente cocaina; un artifizio pirotecnico di rischio potenziale elevato; 6 piantine di marijuana regolarmente invasate e un bilancino di precisione.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro in attesa di essere versato presso l’Ufficio corpi di reato.