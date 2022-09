Nasconde centinaia di munizioni, armi e una moto rubata. Scatta l’arresto per un 68enne

Nascondeva centinaia di cartucce, armi e anche una moto rubata, ma dopo una verifica, i militari hanno scoperto tutto e per lui è scattato l’arresto.

Nel pomeriggio di ieri, a Presicce-Acquarica, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nor della Compagnia di Casarano, insieme ai colleghi della Stazione locale, di quella Ugento, con l’ausilio Nucleo cinofili di Modugno e della Cio del X Reggimento “Campania”, a seguito di una perquisizione d’iniziativa ai sensi dell’art. 41 Tulps, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 68enne

L’uomo, nel corso delle operazioni di perquisizione, è stato trovato in possesso, occultati all’interno di alcuni ruderi nella sua disponibilità: oltre 500 cartucce di vari calibri; una pistola marca Franchi calibro 7,65 arrugginita e non funzionante, oggetto di furto nel dicembre 2006; un fucile privo di matricola, marca e modello arrugginito e non funzionante e una motocicletta di grossa cilindrata oggetto di furto, denunciato nel 2012 a Presicce Acquarica.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Quanto scoperto dai militari, è stato posto sotto sequestro.