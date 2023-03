35enne di origine cinese ucciso a colpi di pistola a Milano, arrestato 73enne salentino

Potrebbe essere stata messa la parola fine sulla vicenda che riguarda l’omicidio di Ruiming Wang, 35enen di nazionalità cinese, ucciso a colpi di pistola lo scorso 19 dicembre a Milano.

Nella mattinata di oggi, infatti, in ospedale a Lecce, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno tratto in arresto Oronzo Pede, 73enne di origini salentine. Sarebbe lui il presunto autore dell’omicidio del 35enne, ucciso all’interno di un bar che gestiva in Piazza Angiberto, nel quartiere del Corvetto nel capoluogo lombardo.

Alla base dell’omicidio sembrerebbe ci siano motivazioni di natura economica.

A Pede si è arrivati al termine di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica meneghina, grazie anche all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di rintracciare il 73enne.

Dalla ricostruzione dell’accaduto Pede si sarebbe recato presso l’esercizio gestito dalla vittima e dopo aver parlato con lui, avrebbe estratto la pistola e sparato all’indirizzo del barista.