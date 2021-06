Gli sferra un pugno durante una lite e lo “spedisce” in ospedale, in manette 21enne di Lecce

Gli avrebbe sferrato un pugno a causa del quale è caduto a terra, ha sbattuto la testa ed è finito in gravi condizioni in ospedale. Per questi motivi, N.O.M 21nne nato a Lecce, già noto alle Forze dell’Ordine è finito in manette.

I fatti si sono svolti alle prime luci dell’alba di domenica 6 luglio, quando, in Via Roana a Bassano del Grappa, il 21enne, ha avuto un diverbio per futili motivi con un uomo, al termine del quale gli avrebbe sferrato un pugno.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul luogo della lite sono giunti i sanitari del Suem 118 che, dapprima hanno prestato le prime cure in loco alla vittima, per poi trasportarla d’urgenza in ospedale. Le condizioni dell’aggredito, che aveva perso conoscenza e al quale è stata riscontrata una ferita alla testa, sono apparse subito gravi.

Insieme al personale medico sono arrivati anche i Carabinieri che immediatamente si sono messi sulle tracce dell’aggressore, individuato nella persona del 21enne leccese, sottoposto a fermo di indiziato per il reato di lesioni personali aggravate e tradotto in carcere.