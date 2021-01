Scoperto dai Carabinieri con oltre 600 grammi di eroina, a Soleto 51enne finisce in manette

Proseguono incessantemente e non si fermano un solo giorno i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce finalizzati ad assicurare sicurezza dei cittadini del territorio e prevenire e reprimere i reaogni tipo di reato, con particolare attenzione a quelli inerenti la detenzione, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

A Soleto, i militari del Nor della Compagnia di Maglie, a seguito di un servizio finalizzato al contrasto degli illeciti in materia di droga, hanno tratto in arresto arresto in flagranza di reato: M. L., 51enne.

L’uomo, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di: 1 involucro contenente 601 grammi di eroina “brown sugar”, allo stato solido; 1 involucro con all’interno 6 grammi di eroina “brown sugar” confezionata in una bustina in cellophane e carta stagnola; involucro con 66 grammi di marijuana confezionata in una busta in cellophane di colore verde e1 involucro con 2 grammi della stessa sostanza stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

I reperti sono stati assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso ufficio corpi reato.

Il 51enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.