A spasso per Gallipoli con 100 grammi di cocaina, arrestato 31enne di Parabita

Stava girando per Gallipoli al volante della sua auto, quando in località “Li Sauli” ha incrociato gli uomini in divisa impegnati in un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. È stato in quel momento che per un 31enne di Parabita, Antonio Manco, sono cominciati i guai. Fermato per un controllo di routine è stato trovato con cento grammi di cocaina e qualche grammo di marijuana che gli sono costati l’arresto, in flagranza di reato.

La scoperta

Tutto è nato, come detto, quando il 31enne è stato fermato in località “Li Sauli”, nella Città Bella. Che cosa abbia convinto gli uomini dell’Arma ad effettuare una perquisizione personale e veicolare non è dato saperlo, ma il controllo approfondito ha permesso ai militari di scoprire cosa “nascondesse” in macchina. I dubbi sono diventati ‘certezze’ quando sono spuntati fuori 100 grammi di cocaina e 2.5 grammi di marijuana.

A quel punto, è scattato l’arresto in flagranza di reato. Una volta concluse le formalità di rito, per il 31enne si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Gallipoli. Dovrà difendersi dall’accusa di detenzione fini di spaccio sostanze stupefacenti.