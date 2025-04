Rapine in serie a farmacie, tabaccherie e negozi di alimentari. Arrestato casaranese

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Casarano hanno arrestato un uomo del posto in esecuzione a un Ordine di Custodia Cautelare in carcere emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica.

La misura cautelare è stata emessa in esito delle indagini condotte dai militari, che lo hanno identificato come l’autore di 10 rapine a mano armata commesse nel territorio della Compagnia di Casarano dal mese di novembre 2024 a febbraio scorso.

L’uomo è accusato di aver svolto rapine all’interno di esercizi commerciali della zona, ed in particolare farmacie, tabaccherie, negozi commerciali ed alimentari, tra cui supermercati, nei comuni di Casarano, Melissano, Matino, Supersano, Taviano, Collepasso. In tutti i casi l’uomo ha minacciato i presenti con una pistola, e in alcuni casi ha anche esploso dei colpi di arma da fuoco in aria. L’uomo utilizzava per compiere le rapine delle autovetture rubate poco prima. Per una di queste è stato riconosciuto come l’autore materiale del furto. Inoltre, con il veicolo, ha compiuto anche una estorsione con il cosiddetto metodo del “cavallo di ritorno”, in quanto ha costretto il proprietario a farsi consegnare 600 euro per la restituzione del mezzo dopo averlo utilizzato per le rapine.

Nel corso delle operazioni di perquisizione, nella sua disponibilità sono stati rinvenuti 2 pugnali, 1 coltello a serramanico, 1 storditore elettrico, 2 ricetrasmittenti, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Lecce. Dovrà rispondere dei reati di rapina aggravata, furto, ricettazione, estorsione, porto abusivo di pistola, esplosioni pericolose.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.