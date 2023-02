Va in escandescenza al pronto soccorso e colpisce un medico procurandogli un trauma commotivo. Arrestato

I Carabinieri della Stazione di Scorrano hanno tratto in arresto un 31enne cittadino extracomunitario, nato in Nigeria, senza fissa dimora, che si è reso responsabile di interruzione di pubblico servizio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico l’uomo, condotto in ospedale in stato di agitazione dai sanitari del 118, una volta sul posto l’uomo è andato totalmente in escandescenza e ha colpito un medico che a causa del colpo ha riportato un trauma commotivo.

Lanciato immediatamente l’allarme, sul posto sono giunti i militari dell’Arma, che sono riusciti a bloccare l’aggressorse.

Arrestato, e condotto in caserma, dopo le formalità è stato associato presso la casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.