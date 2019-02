Si introduce un due abitazioni e ruba un’affettatrice e un drone. Arrestato 35enne di Racale

Nella nottata appena trascorsa, a Racale, i militari del Sezione Radiomobile della Compagnia di Casarano, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, con l’accusa di furto in abitazione, Davide Rizzo, 35enne del luogo.

Gli uomini dell’Arma sono stati allertati dagli agenti di una società di vigilanza che, intorno all’una, nella marina di Torre Suda, si sono accorti che due abitazioni estive di proprietà di un 42enne e di un 77enne, presentavano alcuni segni di effrazione.

Infatti, poco prima, Rizzo, dopo aver forzato le finestre, si era introdotto all’interno delle dimore e, una volta dentro, si era impossessato di un drone, alcuni videogiochi e un’affettatrice.

L’intervento dei Carabinieri e del personale dell’istituto di vigilanza, ha permesso di bloccarlo.

Subito dopo il fermo è scattata la perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire un impianto audio, rubato lo scorso 4 febbraio all’interno di una casa sempre a Torre Suda.

Il 35enne, una volta espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.