Cocaina e eroina nella busta della spesa nascosta in macchina. Arrestato un 44enne

Quando è stato fermato dagli uomini in divisa per un “normale” controllo, il suo atteggiamento, “stranamente” nervoso ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di vederci chiaro. È stato a quel punto che è scattata una perquisizione, al termine della quale è spuntata la droga. E così, dopo essere stato “pizzicato” con mezzo chilo di eroina e oltre 10 grammi di cocaina nella busta della spesa, nascosta sotto il sedile della macchina, per lui, è scattato l’arresto. Si tratta di A. O. originario di Gagliano del Capo, ma residente a Corsano.

I fatti

L’uomo stava percorrendo la provinciale 79 che da Presicce porta ad Alessano quando, all’inizio del paese, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tricase gli hanno intimato l’Alt per un controllo stradale di routine. Il 44enne al volante, però, è apparso infastidito, agitato. Davanti a quel comportamento gli uomini dell’Arma hanno approfondito la verifica, rinvenendo, nascosta sotto al sedile del lato passeggero una busta di plastica della spesa, con all’interno delle sostanze stupefacenti. Nello specifico, sono state trovate una confezione di 500 grammi di eroina e un’altra con 10,37 grammi di cocaina. La perquisizione è proseguita in casa dell’uomo, ma con esito negativo.

Il 44enne è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come disposto dal pm di turno Alessandro Prontera. Ed assistito dall’avvocato Luca Puce, nel corso dell’interrogatorio, dinanzi al gip Marcello Rizzo, ha dichiarato di avere accettato la somma di 500 euro, versando in difficoltà economiche, per trasportare un pacco.

Il giudice ha poi convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari per Orsi.