Minaccia di morte e maltratta la mamma per farsi dare i soldi. Scattano le manette per il figlio violento

Ancora una storia di violenza familiare avvenuta in Salento, nella quale un figlio maltratta la mamma e la minaccia anche di morte.

Ad Alliste, i Carabinieri della Stazione di Racale, al termine di un’attività di indagine svolta a seguito della denuncia/querela presentata da una donna, hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’Ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, un uomo che con più azioni, spesso in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze stupefacenti, con condotte reiterate, violente e sopraffattorie, da almeno quattro mesi ha maltrattato la madre, in maniera periodica e continuativa, minacciandola di morte e costringendola quotidianamente a versargli somme di denaro e a vivere in un clima di forte turbamento emotivo e di costante sopraffazione.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, sarà tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.