Controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Casarano, arrestato imprenditore per furto di energia

Nel corso degli ultimi giorni, nell’ambito della giurisdizione di competenza, i Carabinieri della Compagnia di Casarano, durante una serie di servizi coordinati di controllo del territorio, finalizzati al contenimento della pandemia da covid-19, contrasto ai reati contro il patrimonio, consumo e spaccio sostanze stupefacenti, controllo delle persone sottoposte a limitazioni della libertà hanno conseguito numerosi importanti risultati

Taviano

I militari della Stazione locale hanno arrestato in flagranza un 58enne che, evaso dalla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, è stato rintracciato in prossimità dell’abitazione dell’ex moglie, nei confronti della quale aveva adottato condotte persecutorie. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Inoltre, hanno deferito in stato di libertà un uomo, poiché, a seguito di accertamenti, è stato identificato quale autore del furto di alcune stecche di sigarette rubate poco prima, all’interno di una tabaccheria del posto e un’altra persona di sesso maschile, in quanto sorpresa minacciare, per futili motivi, con un coltello della lunghezza di 7 cm., un cittadino albanese, per poi essere prontamente immobilizzato e disarmato dagli uomini della “Benemerita”. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito. La lama è stata sottoposta a sequestro.

Taurisano

I Carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un imprenditore che adesso dovrà difendersi dall’accusa di furto di energia elettrica e danneggiamento. L’uomo, a seguito di un accertamento, insieme ai tecnici dell’Enel dell’unità operativa di Taranto, svolto presso il proprio agriturismo è stato sorpreso ad allacciarsi abusivamente alla rete elettrica grazie all’utilizzo di un by-pass di fili verosimilmente sin dall’anno 2016. Il danno stimato in circa si aggira intorno ai 70mila euro. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Nel corso delle verifiche è stato deferito un uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, poiché sorpreso detenere all’interno della propria abitazione una cartuccia da caccia cal. 12, sottoposta a sequestro.

Melissano

Qui i Carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà un 49enne, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare, poiché sorpreso ad allontanarsi arbitrariamente dalla propria abitazione e un 56enne, ai domiciliari, allontanatosi arbitrariamente dalla propria abitazione in compagnia di un pregiudicato

Ugento

I militari della Stazione del posto hanno deferito in stato di libertà un 51enne, poiché trovato in possesso di vari ortaggi rubati, poco prima, all’interno di un terreno agricolo di proprietà privata. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

Infine nel corso delle verifiche gli uomini della “Benemerita”, hanno segnalato alla Prefettura 4 giovani per “uso non terapeutico sostanze stupefacenti”. Il materiale e la droga sono stati sottoposti sequestro.