Fugge per evitare il controllo, provoca un incidente e prende a calci un Carabiniere. Arrestato

«Violenza e resistenza a Pubblico ufficiale», sono queste le accuse contestate ad un 25enne, arrestato dai Carabinieri della stazione di Melissano dopo un inseguimento e un tentativo di “farla franca” utilizzando la violenza. Tutto è cominciato con un controllo che, in realtà, non è mai avvenuto. Quando il ragazzo ha capito le intenzioni degli uomini in divisa che stavano per controllarlo ha premuto il piede sull’acceleratore e si è dato alla fuga al volante della sua auto. Una volta raggiunto lo svincolo della statale Gallipoli-Leuca invece di andare dritto ha fatto una inversione a U, urtando una vettura di passaggio.

La conducente, fortunatamente ha riportato lievi lesioni, come non è scritto nulla di grave nel referto di un militare colpito al torace. Quando è stato raggiunto dai Carabinieri, infatti, il 25enne si è scagliato contro uno di loro, colpendolo con un calcio. Alla fine è stato bloccato, identificato e arrestato. Il militare è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale di Casarano.