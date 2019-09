Ruba vino e liquori dal supermercato e investe l’extracomunitario che tenta di bloccarlo: arrestato

Dopo aver rubato bottiglie di vino e liquori da un supermercato di Corigliano d’Otranto, ha tentato di allontanarsi, senza passare dalla casa. E probabilmente il ladro di alcool – il 56enne, Giovanni Cuna – l’avrebbe anche fatta franca se non avesse incrociato sulla sua strada un coraggioso cittadino di nazionalità nigeriana che, senza pensarci due volte, ha tentato di fermarlo.

Lo straniero, con regolare permesso di soggiorno, aveva ‘notato’ quello che era appena accaduto tra scaffali. Probabilmente, avrà visto l’uomo mentre tentava di nascondere sulla sua persona il prezioso bottino e ha pensato di bloccarlo dopo aver guadagnato l’uscita.

Il malvivente, dal canto suo, non si è arreso. Dopo aver ingaggiato una colluttazione con l’extracomunitario, è riuscito a liberarsi. È salito in auto e per sfrecciare via ha urtato il povero straniero alla gamba destra, provocandogli delle lesioni giudicate guaribili in sei giorni.

La sua fuga a tutta velocità è durata poco. I Carabinieri della stazione di Corigliano d’Otranto, giunti sul posto una volta lanciato l’allarme, sono riusciti a dare un volto e un nome al ladro.

Determinanti sono state alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza, installate nella zona, che hanno immortalato la targa del veicolo utilizzato per scappare. Cifre e numeri che hanno permesso di risalire al proprietario. Alla fine, i militari, aiutati dai colleghi della stazione di Aradeo, hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione. E per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di rapina aggravata. Una volta concluse le formalità di rito, è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare.