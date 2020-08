Aggredisce il fratello minore e anche la mamma davanti ai Carabinieri, arrestato 21enne

«Maltrattamenti in famiglia». Con questa accusa un 21enne è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione di Calimera che hanno bussato alla porta dell’appartamento dove si era appena consumata una violenta lite tra fratelli.

Questi i fatti, così come sono stati ricostruiti. Ieri pomeriggio il ragazzo – in evidente stato di alterazione psicofisica – aveva aggredito il fratello minore. Prima soltanto “verbalmente”, poi quando le parole non sono bastate più a calmare la sua rabbia anche fisicamente. È stata la stessa famiglia a chiedere aiuto, ma la “presenza” in casa degli uomini in divisa non è stata sufficiente a calmare gli animi. Il 21enne, noncurante dei militare, ha continuato ad avere un atteggiamento e un comportamento “sbagliato”. È stato aggressivo anche con i genitori, con la mamma soprattutto.

Arrestato, come detto, per maltrattamenti in famiglia una volta concluse le formalità di rito per il 21enne si sono aperte le porte del Carcere di Borgo San Nicola. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.