Arrestato per maltrattamenti verso genitori, ritirano la denuncia ma una volta libero torna a tormentarli. In carcere 32enne

Era stato arrestato per maltrattamenti nei confronti dei genitori, ma questi avevano deciso di perdonarlo e quindi è tornato in libertà, ma una volta fuori, ha ripreso a tormentarli e per lui si sono aperte nuovamente le porte del penitenziario.

Protagonista della vicenda un 32enne di Ruffano, l’uomo, nel febbraio scorso avrebbe avanzato l’ennesima richiesta di denaro ai genitori e, al loro diniego, sarebbe andato in escandescenza mettendo a soqquadro la casa, danneggiando mobili e suppellettili, la porta dell’ingresso principale e l’auto del padre che si trovava parcheggiata in strada. All’arrivo dei Carabinieri, però, era stato fermato e condotto in carcere.

I genitori, però, hanno deciso di ritirare la denuncia nei suoi confronti e quindi era tornato in libertà, una volta fuori, però, avrebbe ricominciato a maltrattarli e pretendere denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti e così, per lui si sono riaperte le porte della casa circondariale di “Borgo San Nicola”.