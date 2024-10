Pretende denaro dai genitori e li minaccia con un coltello, arrestato dai Carabinieri

Nella notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Racale hanno proceduto all’arresto di un uomo del luogo, colto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

L’intervento dei militari è stato sollecitato a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112 per una lite in un appartamento nel centro di Alliste.

All’arrivo sul luogo segnalato, gli uomini dell’Arma hanno trovato un quadro allarmante: l’uomo aveva aggredito i propri genitori, minacciandoli con un coltello e pretendeva una somma di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Grazie alla prontezza dell’intervento, è stato prontamente fermato e arrestato.

Sono in corso indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Lecce, dove il Pubblico Ministero di turno ha disposto la custodia cautelare dell’indagato presso la Casa Circondariale di Lecce.

L’uomo dovrà rispondere dei gravi reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

Nonostante i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, vale il principio della presunzione di innocenza, pertanto non si può considerare colpevole sino alla condanna definitiva.