Minaccia l’operatrice della comunità di recupero puntandole al collo un paio di forbici, arrestato un minore

Ha dapprima minacciato un’operatrice del centro educativo nel quale si trovava, poi, ha ferito un operatore giunto in soccorso della donna. Per questi motivi per lui è scattato l’arresto.

Ad Alessano, i Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un minore classe 2003.

Nello specifico il giovane, affidato a una comunità di recupero, ha minacciato un’operatrice del centro puntandole al collo un paio di forbici e poi, ha ferito un altro operatore intervenuto in difesa della collega.

Nello specifico, l’uomo, ha riportato una ferita alla mano destra che lo ha costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “Panico” di Tricase.

Il ragazzo, al termine delle formalità di rito è stato condotto presso un centro di prima accoglienza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.