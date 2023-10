Alla vista della Polizia cerca di nascondersi dietro alle colonne e a disfarsi della droga, arrestato un minore

Alla vista della Polizia, si è nascosto dietro alle colonne e ha buttato via un involucro, ma questo ha insospettito gli uomini della Questura che hanno proceduto a una perquisizione, al termine della quale è spuntata la droga.

Nella serata di domenica 1 ottobre gli agenti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto un ragazzo, minore, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di 36 gr. di hashish.

I fatti

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 18:00, quando, gli agenti della Sezione Volanti, giunti nei pressi dell’ex Convitto Palmieri in piazzetta Carducci, hanno notato vicino all’ingresso della biblioteca un gruppo di ragazzi che, alla vista dell’auto, hanno cercato di nascondersi dietro il colonnato.

Insospettiti da tale atteggiamento, i poliziotti sono scesi dal mezzo di servizio e hanno proceduto al controllo del gruppo formato da sette giovani, qualcuno dei quali già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di spaccio.

Non appena ha preso il via la verifica, un agente, vicino ai piedi di uno dei sette ha rinvenuto un involucro in cellophane trasparente con all’interno 16,38 grammi di sostanza dalle caratteristiche proprie dell’hashish, notando che il ragazzo cercava di spingerlo via, nonostante ciò, il poliziotto è riuscito a recuperare la confezione.

Date le circostanze, si è proceduto a un primo controllo sul posto, durante il quale il minore è stato invitati a consegnare eventuale altra droga in suo possesso.

Il ragazzo, in evidente stato di agitazione, ha mostrato il contenuto delle tasche, estraendo spontaneamente un pacchetto di sigarette con all’interno ulteriori sei involucri di sostanza simile all’hashish, del peso complessivo di 19,67 grammi, oltre a un bilancino di precisione.

Gli uomini delle Volanti a hanno preso la decisione di allargare la perquisizione anche agli altri ragazzi in Questura, che ha dato esito negativo.

Alla luce di quanto rinvenuto, è stato avvisato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura per i Minorenni che ha disposto la perquisizione anche all’abitazione del minore trovato in possesso dell’hashish e di procedere all’affidamento degli altri alle famiglie.

Nel corso della verifica eseguita in casa, gli agenti hanno trovato, nella camera del giovane, una scatola di latta con all’interno materiale per il confezionamento, in parte tagliato, altri involucri in cellophane trasparente con evidenti residui di sostanza simile a quella recuperata e un coltellino della lunghezza di 12 cm utilizzato per la suddivisione della sostanza con evidenti residui di droga.

A questo punto, il minore è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, come disposto dal Magistrato, accompagnato presso un Centro di Prima Accoglienza per minori.