Sorpreso alla guida di un’autovettura privo di patente e in compagnia di un pregiudicato. In manette 45enne di Matino

È stato “pizzicato” a violare gli obblighi imposti dal Giudice e per questo, a seguito di un nuovo provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria, è finito in carcere.

A Matino i militari della Stazione locale dell’Arma, in ottemperanza a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa da Tribunale sorveglianza di Lecce, hanno tratto in arresto per reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, Patrizio De Donatis 45enne, nato e residente nella cittadina del Sud Salento.

Il provvedimento in oggetto scaturisce a seguito di una comunicazione all’Autorità Giudiziaria da parte militari della Stazione di Cutrofiano che lo hanno sorpreso, in violazione agli obblighi imposti, nella mattina del 3 giugno, in compagnia di una persona pregiudicata e alla guida di un’autovettura privo patente di guida.

De Donatis, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce dove dovrà scontare pena residua due anni, otto mesi e 11 giorni di reclusione.