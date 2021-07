Sorpreso in un lido di Torre Lapillo con telefonini rubati ai bagnanti, arrestato

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, allo scopo di prevenire e reprimere i reati e assicurare, così, maggiore sicurezza alla collettività

Durante le verifiche, nella tarda serata di ieri i militari della Stazione di Veglie, nel corso di un servizio predisposto per la prevenzione dei reati predatori, hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato un 24enne.

Il malvivente è stato sorpreso nel pomeriggio di ieri, dagli uomini della “Benemerita” all’interno di un lido balneare, sito a Torre Lapillo. Intorno alle 17:40, dopo la segnalazione di alcuni bagnanti, i carabinieri si sono recati sul posto. E alcuni testimoni hanno fornito una dettagliata descrizione del ladro (era in compagnia di una giovane complice) che ha permesso di risalire ai responsabili. Nello specifico, D.P. veniva identificato e raggiunto dai carabinieri, in un lido adiacente a quello dove si verificavano i furti. Il giovane si mostrava fin da subìto, sospettoso ed agitato. E messo alle strette, cercava di disfarsi di un portafogli, che teneva conservato nel costume da bagno, gettandolo a terra. Non solo, poiché a pochi metri di distanza veniva trovato un marsupio contenente i telefonini rubati. A quel punto, per il 24enne di Trani sono scattate le manette.

La refurtiva recuperata è stata restituita a legittimi proprietari.