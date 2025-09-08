Con la cocaina in auto, alla vista dei Carabinieri tenta la fuga. Arrestato

Nella serata di ieri, a Novoli, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Campi Salentina hanno tratto in arresto un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’operazione ha avuto inizio quando la pattuglia ha notato un’autovettura sospetta aggirarsi tra le vie del centro. I militari, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno intimato l’alt.

Ma alla vista della pattuglia, l’uomo al volante ha scelto di premere sull’acceleratore, tentando di sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento serrato che si è consumato in pochi minuti. Il veicolo, poco dopo, infatti, è stato fermato e l’uomo identificato.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire diverse dosi di cocaina già confezionate, probabilmente pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio locale. Ma le verifiche non si sono fermate lì. I Carabinieri hanno esteso i controlli anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati scoperti ulteriori quantitativi della stessa sostanza stupefacente, per un totale di circa 15 grammi, oltre al materiale necessario al confezionamento.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso Procura della Repubblica, che conduce le indagini.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.