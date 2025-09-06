Nasconde una pistola, cocaina e marijuana in un cassetto dell’abitazione. Arrestato

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Bari Palese e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno portato a termine un servizio coordinato a largo raggio, disposto dal Comando Provinciale di Lecce per garantire sicurezza e legalità anche nelle fasi conclusive della stagione estiva.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei piani di contrasto ai reati in materia di stupefacenti e di prevenzione della criminalità diffusa.

Nel corso delle attività, una persona è stata sottoposta a perquisizione personale e successivamente domiciliare. I militari hanno così rinvenuto e posto sotto sequestro una pistola clandestina, calibro 7,65, priva di matricola, originariamente a salve, modificata per l’uso, corredata da 19 cartucce. Ben nascosti all’interno di un cassetto sono stati trovata 5,5 grammi circa di cocaina, suddivisi in 18 dosi, 200 grammi di marijuana confezionati in tre involucri, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento. Rinvenuta e sequestrata anche la somma di circa 4.000euro in contanti, ritenuta provento di attività di spaccio.

L’arrestato, già gravato da precedenti specifici, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

Parallelamente, i militari hanno intensificato i posti di controllo nelle aree di maggiore aggregazione e richiamo turistico del territorio. Sono state identificate 93 persone, controllati 58 veicoli ed elevate 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.