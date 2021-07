Maltratta la madre e al momento dell’arresto tenta di darsi alla fuga, in manette giovane classe 2003

I Carabinieri della Stazione di Aradeo, in esecuzione di un’Ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Lecce – Ufficio per il Giudice delle indagini preliminari, hanno tratto in arresto ragazzo classe 2003, a seguito delle risultanze investigative raccolte dai militari e condivise dall’Autorità Giudiziaria, a causa dei maltrattamenti e continue richieste estorsive commessi ai danni della propria madre, con cui convive.

Nel corso dell’esecuzione del provvedimento, il giovane, è stato bloccato dagli uomini della “Benemerita” in un appartamento in cui si era introdotto abusivamente, nel tentativo di darsi alla fuga con la complicità di un amico, quest’ultimo deferito in stato di liberta per favoreggiamento.

L’arrestato, espletate formalità di rito è stato tradotto presso l’istituto di pena per minori di Bari.