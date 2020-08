Danneggia un appartamento per occuparlo approfittando dell’assenza della proprietaria. Arrestato un 21enne senza fissa dimora

Violazione di domicilio aggravata e danneggiamento. Queste le accuse contestate a un 21enne romeno Marius Laurentin Mititica, arrestato in flagranza di reato dagli agenti della sezione volanti. Il giovane, senza fissa dimora e volto già conosciuto alle Forze dell’Ordine aveva cercato di ‘intrufolarsi’ in un appartamento, approfittando dell’assenza della proprietaria, per occuparlo.

Tutto è cominciato alle prime ore del mattino, quando una volante si è precipitata in una traversa di via Palmieri, dove era stato ‘segnalato’ un uomo ferito. Probabilmente qualcuno aveva notato il 21enne e forse pensando fosse in difficoltà aveva chiesto aiuto al 113. In effetti, i poliziotti giunti sul posto hanno ‘notato’ subito il giovane, con la maglietta e i pantaloncini macchiati di sangue. Anche la mano sinistra era ferita. Solo che, quando ha notato l’auto di servizio, anziché farsi soccorrere, ha cercato di eludere il controllo, accellerando il passo in direzione opposta a quella della volante.

I poliziotti sono riusciti comunque a fermarlo ed a identificarlo. Per lui è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. I sanitari, infatti, hanno medicato la ferita, un taglio al pollice della mano sinistra. Che cosa era accaduto lo si è scoperto poco dopo. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il cittadino romeno uscire da un’abitazione al piano terra, ferito. E in effetti gli agenti hanno notato che la porta d’ingresso di un appartamento era aperta e danneggiata in più punti. Non solo, sulla porta e sui vetri dell’anta laterale, erano ben visibili tracce ematiche. In casa non c’era nessuno, ma le tracce di sangue, iniziate dall’esterno, proseguivano sul pavimento, sui mobili e nel bagno, la cui porta d’ingresso era anch’essa danneggiata.

La proprietaria dell’abitazione, avvisata di quanto accaduto, giunta sul posto, riferiva che mancava da casa dal giorno precedente.

Accertato che non era stato asportato nulla, si acquisiva la denuncia in merito al danneggiamento aggravato ed all’occupazione abusiva.

Dai riscontri acquisiti si deduceva che lo straniero, senza fissa dimora, aveva forzato e danneggiato il portone, ferendosi, al fine di insediarsi nell’appartamento, in cui in quel momento non vi era nessuno.

Al termine degli accertamenti, il romeno veniva tratto in arresto e, su disposizione del magistrato di turno della locale Procura della Repubblica, condotto in carcere.