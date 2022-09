Obbligato a tornare a casa alle 21, viene trovato in giro per le strade di Castromediano all’una di notte. Arrestato 41enne

Nonostante dovesse rincasare alle 21.00, all’una di notte si trovava ancora in giro, sfortuna ha voluto per lui che fosse incrociato da una pattuglia della Polizia che poco dopo lo ha tratto in arresto

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 06:00 gli Agenti della “Sezione Volanti” della Questura di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato C.A. 41enne leccese, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, per violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione che gli era stata applicata nel mese di maggio dello scorso anno.

I fatti

I poliziotti nella nottata appena trascorsa, nel corso del servizio di controllo del territorio, svolto nel quartiere Castromediano, hanno notato una coppia di giovani che si aggiravano con fare sospetto vicino ad alcuni autoveicoli, riconoscendo il 41enne, arrestato lo scorso 19 agosto dagli stessi uomini delle Volanti per lo stesso reato.

L’atteggiamento ha destato l’attenzione, in quanto la zona buia ed isolata. Nella circostanza l’uomo si era reso nuovamente responsabile della violazione della sorveglianza speciale in quanto si trovava fuori dalla propria abitazione in un orario non consentito, all’una della notte, nonostante l’ordinanza prevedesse il rientro in casa non oltre le 21:00.

Nelle strade limitrofe al luogo del controllo, gli Agenti hanno rinvenuto poi uno scooter Aprilia Scarabeo, rubato due giorni fa ad un leccese e una bicicletta elettrica rubata qualche ora prima in via Imbriani. Entrambi i mezzi sono stati restituiti agli aventi diritto.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.