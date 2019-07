Nascondeva nella camera da letto un fucile a pompa funzionante, in manette 49enne di Ugento

Aveva deciso di occultarlo all’interno di un armadio della camera da letto, evidentemente, però, non era tanto sicuro come nascondiglio, tant’è che ai militari è bastato poco tempo per trovarlo. Purtroppo per lui, a seguito della scoperta, si sono aperte le porte del carcere.

Nella mattinata di oggi a Ugento i militari della Sezione Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Casarano, a seguito di una serie di controlli sul territorio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato Anselmo Antonio Trianni, 49enne del luogo, che adesso dovrà difendersi dalle accuse di “detenzione abusiva di armi e munizioni”

Nello specifico gli uomini della “Benemerita”, nel corso di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto, ripetiamo, all’interno dell’armadio della camera da letto un fucile a pompa marca “Remington” modello “Wingmaster” cal. 12, con regolare matricola, ma sconosciuta alle banche dati e quindi da considerarsi irregolare. L’arma era perfettamente funzionante, inoltre, sono state ritrovate 5 cartucce calibro 12. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Anselmo Antonio Trianni, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola a Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casarano.