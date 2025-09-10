Realizza una coltivazione di marijuana sul terrazzo di casa, scatta l’arresto

Un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce ha portato, nella mattinata di ieri, all’arresto in flagranza di un uomo di Monteroni di Lecce, sorpreso a coltivare numerose piante di canapa indiana all’interno della propria abitazione.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno scoperto una vera e propria coltivazione “artigianale” di marijuana: sul terrazzo dell’abitazione erano state allestite 40 piante, alte da uno a un metro e settanta, ben curate e nascoste alla vista con teli frangivento. Accanto alla coltivazione, i Carabinieri hanno rinvenuto anche circa 120 semi di cannabis, conservati in bustine, provette e flaconcini, oltre a un frigorifero di piccole dimensioni e lampade utilizzate per l’accudimento delle piante. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti