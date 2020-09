Nel giardino privato una coltivazione di marijuana. 3 arresti e 3 nei guai

Nel giardino, di cui avevano le chiavi per entrare, erano coltivate più di 200 piante di marijuana. 206 per la precisione. Tanto è bastato a far scattare l’arresto, in flagranza di reato, per coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Accusa contestata in concorso a tre persone, un 46enne, un 39enne e un 27enne. 3 persone di cui 2 uomini e una donna sono stati deferiti in stato di libertà.

I guai per il gruppetto sono cominciati nel pomeriggio del 17 settembre, quando i Carabinieri del Nor – sezione radiomobile della compagnia di Lecce li hanno sorpresi mentre entravano, con le chiavi all’interno di un giardino privato (di pertinenza di una abitazione del proprietario del terreno, anche lui denunciato) all’interno del quale sono spuntate fuori 206 piante di marijuana. Gli uomini in divisa ne hanno trovate di diverse altezze, da 30 centimetri a 2 metri e mezzo. E se non bastasse è stato sequestrato, insieme a tutto il resto, anche il materiale necessario per la coltivazione.

L’area è stata sottoposta a sequestro, in attesa che la sostanza venga campionata e poi distrutta. Gli arrestati, una volta concluse le formalità di rito, sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.