Apre lo sportello della macchina e aggredisce una donna, 58enne finisce ai domiciliari

L’ultima “aggressione” ad una donna, avvicinata mentre si trovava in macchina in compagnia di un’altra persona e assalita tanto da procurarle delle lesioni, è costata cara ad un 58enne di Taurisano. L’uomo – su cui pesava un divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi familiari, l’ordine di mantenere una distanza non inferiore ai 300 metri e il divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo – si è ritrovato faccia a faccia con gli agenti del locale Commissariato che hanno bussato alla porta della sua abitazione stringendo tra le mani una ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa in data 8 aprile. Ora è finito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, come disposto dal Gip del Tribunale di Lecce, Marcello Rizzo.

L’aggravamento è scaturito dalle continue violazioni delle disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria. L’ultimo fatto, in ordine di tempo, è avvenuto la sera del 2 aprile, quando la donna, in macchina in compagnia di un’altra persona, era stata avvicinata dall’uomo che, dopo aver aperto lo sportello l’ ha aggredita procurandole delle lesioni.

Dopo la denuncia presentata dalla donna e la richiesta di aggravamento richiesta dal Commissariato, il Gip del Tribunale ha emesso l’ordinanza restrittiva di cui sopra.