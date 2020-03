Nascondevano in casa cocaina, due arresti dei Carabinieri a Casarano ed Arnesano

Proseguono sul territorio i controlli a contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ad Arnesano, i militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Lecce, a conclusione di indagini protrattesi nel tempo, hanno fermato Davide Barba, un 51enne del posto.

Alla perquisizione personale dell’uomo hanno fatto seguire quella domiciliare. Barba, come sospettavano gli uomini dell’Arma, è stato trovato in possesso di 16 grammi di cocaina e 380 grammi di marijuana. E’ stato pertanto arrestato ed espletate le formalità di rito, condotto presso Borgo San Nicola, la casa circondariale di Lecce. La droga è stata sequestrata e custodita in attesa di essere inviata all’ Ufficio Corpi Reato.

Stessa sorte per un 59enne di Casarano, Antonio Viola. I Carabinieri della locale Stazione, infatti, insieme al personale del Nucleo Operativo Radiomobile della sezione operativa della Compagnia di Lecce e del Nucleo Cinofili di Modugno, lo hanno arrestato in flagranza di reato.

A seguito di una perquisizione domiciliare, infatti, Viola è stato sorpreso a nascondere all’interno della propria camera da letto 5 involucri contenenti complessivamente 10 grammi di cocaina. Anche in questo caso, la droga è stata sottoposta a sequestro e l’uomo arrestato. Espletate le formalità di rito, è stato poi condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.