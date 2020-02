Controlli serrati in Salento: due arresti per droga e 9 denunce, grazie all’aiuto dell’unità cinofila

Sono state ore intense per i Carabinieri della compagnia di Casarano che hanno arrestato 2 persone e ne hanno denunciato altre 9 in Salento. Sono vari i reati contrastati dalle forze dell’ordine durante le attività di controllo, dai reati contro il patrimonio al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

A Racale, a finire nei guai, è stato un uomo del posto di 52 anni, sorpreso a detenere 9 involucri contenenti un totale di 40 grammi di eroina ed un bilancino di precisione. Sono stati i Carabinieri della stazione locale, insieme al personale dipendente N.o.r. e con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori “Puglia” ad arrestare il 52enne in flagranza di reato. Insieme a loro anche una unità di carabinieri cinofili di Modugno.

A Melissano, invece, un uomo di 57 anni, in seguito alla perquisizione della propria abitazione, è stato sorpreso a detenere 6 involucri contenenti 1,8 grammi cocaina, 8 involucri contenenti 21,5 grammi di eroina, un contenitore in plastica con 250 grammi di polvere da sparo, un proiettile cal 38 special e un proiettile cal 9. Fondamentale per il recupero dell’eroina l’intervento di Zilo, cane dell’unità cinofila di Modugno, che grazie al suo fiuto ha scovato la droga all’interno di un tubo di plastica all’interno del bagno.

Inoltre, ad Alliste, gli uomini in divisa hanno rinvenuto nella fitta vegetazione locale una borsa termica contenente un involucro di 100 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana, in avanzato stato di deterioramento. La sostanza è stata trovata a seguito del rastrellamento operato nell’area rurale dai carabinieri della stazione di Racale, insieme allo squadrone eliportato cacciatori Puglia.

Ad essere deferite in stato di libertà, invece, per tentato furto aggravato in concorso sono state tre donne a Racale. I carabinieri sono dovuti intervenire all’interno di un noto supermercato del posto, poiché le due salentine ed una rumena avevano tentato di rubare vari generi alimentari per un totale di 75 euro. Non sono mancati i casi i casi di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

A Lecce, inoltre, i militari Nor-sezione operativa, a conclusione delle indagini, traevano in flagranza di arresto due ragazzi trovati in possesso di 22 grammi di marijuana suddivisa in dosi ed in materiale vario per il confezionamento.