Mezzo chilo di hashish ed una rapina, due uomini finiscono in manette

Non sembrano fermarsi gli arresti per droga in Salento. È di questa mattina infatti l’arresto in flagranza di reato di A. M., queste le sue iniziali, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. A beccare il malfattore è stata la sezione radiomobile dei Carabinieri di Lecce, in corso di perlustrazione.

Il 35enne salentino, a seguito della perquisizione personale e locale, è stato trovato in possesso di ben 485 grammi di hashish, suddivisi in 5 panetti e 3 dosi. Insieme alla sostanza stupefacente, le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche il materiale necessario al confezionamento della stessa e dei contanti, per una somma totale di 475 euro.

La droga, insieme a tutto il materiale rinvenuto, è stata sequestrata ed è in attesa di essere versata presso l’Ufficio Corpi di Reato. Intanto l’uomo, espletate le formalità di rito, sarà tradotto presso il carcere di Lecce.

Anche un caso di rapina

Ma gli arresti non si fermano qui. A finire in manette è stato anche A. C., 45enne, per rapina. Nel corso della mattinata di oggi, infatti è stata data esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Lecce. L’uomo che dovrà espiare 5 anni per rapina è stato tradotto presso il carcere del capoluogo salentino.