Nascondeva in casa oltre sei grammi di cocaina, scattano le manette per un 35enne

Nella tarda mattinata di ieri, a Ugento, i Carabinieri del N.o.r. Sezione Operativa della Compagnia di Casarano, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Ugento, hanno arrestato in flagranza di reato, Matteo Congedi, 35enne.

L’uomo, a seguito di un perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente di 6,2 grammi di cocaina; 0,7 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, oltre a varia sostanza da taglio.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare.

Un altro arresto per droga a Lecce

Sempre nel corso della mattinata di ieri, a Lecce, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, hanno arrestato, sempre in flagranza, Andrea Colangeli, 57enne.

L’uomo è stato trovato in possesso di 2,8 grammi di resina di hashish, 54,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 345 euro.

Il tutto è stato sequestrato e il 57enne, espletate le formalità, tradotto agli arresti domiciliari.