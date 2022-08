L’hashish nascosto in casa non scappa al fiuto dei cani, arrestato 29enne di Gallipoli

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con questa accusa per un 29enne di Gallipoli, volto già conosciuto alle forze dell’Ordine, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce. E di droga, gli agenti del Commissariato di Polizia della Città Bella ne hanno trovata abbastanza nella sua abitazione, oltre 300 grammi. L’olfatto infallibile dei cani ha scovato la droga nascosta nella sua abitazione e per lui sono scattate le manette.

I fatti

Tutto è cominciato durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio. Con l’aiuto delle unità cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi che ha fatto scendere in campo Yaki e Udor con il loro fiuto infallibile, i poliziotti hanno trovato (e sequestrato) nell’abitazione del 29enne tre panetti di hashish, avvolti in una pellicola di cellophane trasparente e 7 dosi della stessa sostanza, già confezionate per un peso complessivo che supera i 300 grammi. Non solo, è stato rinvenuto anche il materiale necessario per il confezionamento, tra cui due coltelli da cucina intrisi di hashish, un bilancino di precisione ‘sporco’ della stessa sostanza e un setaccio in acciaio, anch’esso con ‘residui’.

Per il giovane è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato a Borgo San Nicola. Non prima di essersi beccato una contravvenzione per occupazione abusiva di suolo pubblico. Il controllo, infatti, si è concluso con l’intervento della Polizia locale che lo ha sanzionato perché esercitava l’attività di commercio in difformità rispetto al titolo in suo possesso. In poche parole, sulla carta era in possesso di un’autorizzazione per commercio ambulante, a conti fatti aveva posizionato per mesi il suo autocarro su un posto fisso, creando anche intralcio alla pubblica via.

La denuncia

Oltre all’arresto del 29enne, c’è stata una denuncia, sempre per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A finire nei guai, in questo caso, è un 34enne campano, ma residente a Gallipoli. Gli agenti hanno trovato nascosti in diversi punti della casa 10 grammi di hashish, il materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e più di 1.700 in contanti. Somma divisa in banconote da 5, 10, 20 e 50 euro.

Tutto il materiale e il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, è stato sottoposto a sequestro.