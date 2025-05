Sorpreso a rubare in un supermercato aggredisce i poliziotti per fuggire.

È finita con un arresto la movimentata mattinata di sabato in un supermercato di Lecce, dove un giovane extracomunitario è stato sorpreso a rubare e ha reagito con violenza all’arrivo della Polizia.

Erano circa le 8:30 quando la sala operativa ha inviato una volante sul posto, dopo una segnalazione per un furto in corso. All’arrivo degli agenti, la responsabile del punto vendita ha subito indicato il presunto autore, che alla vista dei poliziotti che ormai lo avevano scoperto ha cercato di allontanarsi in fretta, dirigendosi verso l’uscita. Nelle mani aveva ancora parte della refurtiva.

Gli operatori hanno tentato di bloccarlo con calma, invitandolo alla collaborazione, ma il giovane ha reagito in modo violento: ha iniziato a spintonare gli agenti con forza e determinazione, nel disperato tentativo di fuggire. La situazione è presto degenerata, tanto che i poliziotti sono stati letteralmente travolti e scaraventati a terra, rendendo necessario l’intervento di una seconda volante per riportare l’ordine.

Dopo non poche difficoltà, il giovane è stato immobilizzato e condotto negli uffici di Polizia. Dai controlli è emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, con alle spalle diversi precedenti per reati predatori. A suo carico risultava anche un Foglio di Via Obbligatorio, emesso il 9 gennaio 2025, che gli vietava il ritorno nel comune di Lecce per tre anni, provvedimento che aveva già infranto più volte.

Concluse le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale. Dovrà ora rispondere non solo del furto, ma anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che della violazione del divieto di ritorno.