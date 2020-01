Ubriaco al volante tenta di sfuggire al controllo, ma viene fermato dopo l’inseguimento. In manette 19enne di Casarano

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano hanno tratto in arresto S. M., un 19enne incensurato di Casarano, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Alle prime ore della mattinata di oggi, nel corso di un servizio di controllo del territorio a Casarano, i poliziotti della volante hanno notato un’autovettura Renault Megane sfrecciare per le vie del centro a forte velocità, ignorando pericolosamente incroci e segnali stradali.

Immediatamente azionate le sirene gli uomini del Commissariato, si sono messi all’inseguimento del veicolo.

La fuga del giovane è terminata dopo un complicato inseguimento nel centro cittadino. Il 19enne, che nella corsa ha imboccato pericolosamente alcune strade contromano e attraversato incroci con il semaforo rosso, si è fermato solo dopo che si è visto la strada sbarrata dall’autovettura della Polizia.

I successivi accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico di 1.03 g/l nel sangue.

Considerata la condotta del ragazzo, la cui guida spericolata ha messo in pericolo, oltre che la propria incolumità, anche quella degli agenti e degli altri utenti della strada, è stato arrestato per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.