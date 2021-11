Trovato con dei sacchi carichi di olive rubate, 20enne finisce ai domiciliari

Nei sacchi di juta aveva riposto più o meno 300 chili di olive che aveva rubato, poco prima, da un terreno in località Tursi, a Ugento, ma l’impresa gli è costata l’arresto in flagranza di reato. A finire nei guai è un 20enne del posto, S.B. le sue iniziali, pizzicato con il prezioso carico dai Carabinieri della stazione locale a cui è bastato indagare per scoprire la verità. Le indagini, infatti, hanno permesso di appurare che le olive erano state ‘raccolte’ in un terreno che non era di proprietà del ragazzo. Denunciato in stato di libertà, in qualità di correo, un 56enne.

La refurtiva, del valore approssimativo di 300 euro, è stata restituita all’avente diritto. Per il 30enne, invece, è scattato l’arresto. Una volta concluse le formalità di rito, è stato riaccompagnato a cada, dove dovrà restare agli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto dai militari della stazione cc di Ugento.