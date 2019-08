Scappa quando ‘incontra’ per strada i Carabinieri: in auto nascondeva 300 grammi di marijuana

Al volante della sua Mercedes stava percorrendo le strade di Squinzano, quando ha ‘incrociato’ una gazzella dei Carabinieri. Un incontro del tutto casuale che è costato caro ad Antonio Perrone, 21enne di Torchiarolo, volto già conosciuto alle Forze dell’Ordine. Il giovane, alla vista dei militari della locale stazione, ha ben pensato di premere il piede sull’acceleratore, per tentare la fuga ed evitare il controllo. È stato vano, una volta fermato gli uomini in divisa hanno scoperto il motivo di tanta fretta: nascondeva in auto 300 grammi di marijuana e tanto è bastato per essere arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

I guai per il 21enne sono cominciati nella giornata di ieri, quando i Carabinieri – impegnati in un servizio di controllo del territorio – lo hanno notato a bordo di una Mercedes. Nulla di strano, se non fosse che il ragazzo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga, dando il via ad un inseguimento, fortunatamente breve, visto che i militari sono riusciti a fermarlo.

Durante la perquisizione personale e veicolare è spuntato fuori un involucro. Conteneva 300 grammi di sostanza stupefacente, marijuana per la precisione. Non solo, il 21enne aveva con sé quasi 900 euro (825 euro). Soldi ‘guadagnati’, probabilmente, con l’attività di spaccio. Tutto sottoposto a sequestro.

Per il giovane di Torchiarolo è scattata l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Una volta concluse le formalità di rito, è stato riaccompagnato a casa, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.