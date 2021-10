Pacchetti di hashish, marijuana e cocaina trovati durante la perquisizione, 22enne nei guai

La perquisizione personale e domiciliare è costata l’arresto ad un 22enne, A.C. le sue iniziali, finito ai domiciliari dopo che i Carabinieri della stazione di Gagliano del Capo lo hanno ‘sorpreso’ con diverse dosi droga, il materiale necessario per confezionarle, una pistola scacciacani e una scatola di proiettili.

In particolare, gli uomini in divisa hanno sottoposto a sequestro cinque involucri in cellophane: quattro contenevano poco più di nove grammi di cocaina (5,62 grammi, 1,85 grammi e 3 dosi pari a 1,30 grammi per la precisione e 0,30 grammi). Il quinto involucro custodiva 4,69 grammi di “hashish”. I militari hanno trovato anche una busta, sempre in cellophane, contente 63 grammi di “marijuana” e 10,68 grammi di “manitolo”, una sostanza da taglio.

E ancora, 240 euro in contanti, 2 bilancini di precisione, un trita-erba, una pistola scacciacani alterata marca “Bruni” mod. 92 cal.8 mm di colore nero, con all’interno il caricatore con 12 colpi a salve. Una scatola di proiettili di colore blu, marca “Fiocchi” cal. 8 mm con all’interno un bossolo a salve. Un proiettile calibro “38 special – coco”. E un bossolo.

Come detto, una volta concluse le formalità di rito, il 22enne è stato riaccompagnato a casa, dove resterà agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.