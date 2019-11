Eroina, hashish e marijuana nascosti in casa. In manette leccese 26enne

Prosegue senza sosta l’attività dei militari dell’Arma allo scopo di prevenire e contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nel corso di queste verifiche la Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce ha tratto in arresto, in flagranza di reato, una donna, Silvia Renna, 26enne del capoluogo.

La 26enne, in seguito a una perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di: eroina, marijuana e hashish e la somma 205 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio, oltre che a tutto il materiale per il confezionamento.

I Carabinieri hanno anche appurato il consumo immediato della sostanza stupefacente da parte degli acquirenti, direttamente all’interno dell’abitazione, dove veniva effettuato lo spaccio per eludere i controlli da parte delle Forze di Polizia.

La giovane è stata arrestata e tradotta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre i due acquirenti uno leccese e l’altro di Lizzanello sono stati denunciati in stato di libertà.