Nascondevano sotto il tappetino dell’auto 60 grammi di marijuana, in manette due leccesi

Prosegue senza sosta l’attività dei militari dell’Arma dei Carabinieri per prevenire e contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, a Erchie, gli uomini della “Benemerita” delle Stazioni di Erchie e San Pancrazio Salentino, nel corso di un servizio in partnership, hanno tatto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Stefano Maira, 27enne di Castri di Lecce e Francesca Marchese, 22enne di Melendugno, ma domiciliata nel comune del 27enne.

I due, sono stati fermati e controllati mentre si trovavano a bordo di un’autovettura e sottoposti a perquisizione Al termine della verifica sono stati trovati in possesso di 60 grammi di marijuana, occultati sotto i tappetini del veicolo.

Inoltre è stata rinvenuta la somma contante di 1.430 euro, ritenuta provento di attività illecita, oltre a vario materiale utile per il confezionamento della droga, il tutto sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari.