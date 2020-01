Nasconde in auto quasi 50 grammi di droga, scatta l’arresto per un 28enne

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando provinciale e tutela dei cittadini, soprattutto per quel che riguarda i reati di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma della Stazione di San Pietro in Lama, nel corso di verifica, hanno tratto in arresto in flagranza di reato. M.N., M. N., 28enne.

Il giovane, controllato alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di 40 gr. di marijuana e 5,5 di hashish.

Il 28enne, inoltre, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari sul suo stato psico-fisico da assunzione stupefacenti.

M.N. espletate le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Un altro arresto per rapina e tentato furto

Nella tarda serata di ieri, inoltre, i militari della Stazione di Lizzanello, con l’ausilio dei colleghi del Norm della Compagnia di Lecce, hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzione penale, Andrea Ippolito, 32enne, in quanto deve espiare la pena di 2 anni, 7 mesi, 29 giorni, di reclusione per rapina, tentato furto e falso ideologico.

L’uomo è stato rintracciato in seguito a una mirata attività info-investigativa, presso una struttura ricettiva di Merine, dove si era rifugiato allo scopo di sottrarsi al provvedimento restrittivo.

Terminata la perquisizione, inoltre, il 32enne è stato trovato in possesso di 9,5 grammi di marijuana.

Ippolito, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola a Lecce.