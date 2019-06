Nascondeva negli slip oltre 30 grammi di hashish, in manette 30enne di Gallipoli gestore di un circolo

L’attività degli agenti di Polizia era in corso già da diverso tempo perché insospettiti da alcuni movimenti sospetti che erano stati notati nei pressi di un circolo ricreativo, ieri, poi, la decisione di entrare all’interno dell’esercizio e qui la sorpresa.

Nella serata di ieri gli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, diretti dal Vicequestore Monica Sammati, hanno arrestato T.M. un 30enne del posto perché trovato con circa 37 grammi di hashish addosso.

Dopo l’irruzione, infatti, a seguito di perquisizione personale effettuata nei confronti del gestore del circolo, il 30enne già noto alle Forze dell’Ordine, hanno trovato addosso all’uomo circa 37 grammi di hashish di cui circa 34 grammi negli slip e circa 3 grammi nella tasca dei pantaloni.

Gli agenti hanno arrestato l’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli stessi agenti hanno segnalato l’arresto alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura per l’adozione dei provvedimenti necessari di competenza connessi alla gestione, da parte del 30enne, del proprio circolo ricreativo.

Inoltre, nei giorni scorsi, sempre gli agenti del Commissariato della “Città Bella”, impegnati in attività di controllo del territorio con particolare attenzione al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti hanno segnalato al Prefetto tre giovani sorpresi dagli agenti durante i controlli con addosso della droga per uso non terapeutico. Si è trattato di due ventenni e di un minorenne, successivamente affidato ai genitori, che sono stati trovati con addosso complessivamente di circa due grammi di hashish e un grammo di marijuana.