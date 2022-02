150 grammi di droga “custodita” nel contenitore trasparente, 32enne di Galatina finisce nei guai

160 grammi di droga sono “bastati” a far scattare l’arresto, in flagranza di reato. A finire nei guai con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è un 32enne di Galatina “sorpreso” dagli uomini in divisa con cocaina e marijuana. Tutto è cominciato con una perquisizione personale e domiciliare. Durante il controllo degli Agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina, impegnati in un’attività rivolta al contrasto dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti è spuntato fuori lo stupefacente. Durante la ricerca nell’abitazione, gli investigatori hanno trovato oltre 110 grammi di marijuana e circa 50 grammi di cocaina, divisa in vari involucri. Erano in un contenitore di plastica trasparente chiuso con un coperchio.

Per finire è stato rinvenuto il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

A seguito delle formalità di rito e previo avviso al Sostituto Procuratore di turno il 32enne è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.